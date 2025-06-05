Сбой продлился около получаса, после чего инженеры компании исправили неполадки. На сайте Downdetector зафиксировали более 7000 жалоб на работу X.

Это уже не первый сбой в соцсети за последнее время. В конце мая X испытывала серьёзные проблемы — пользователи жаловались на повторяющиеся посты, потерю доступа к ленте и невозможность публиковать сообщения. А 22 мая часть контента не загружалась, а ленты обновлялись с перебоями. При это в тот же период стало известно о возгорании в серверной соцсети.