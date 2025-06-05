Опубликовано 05 июня 2025, 09:301 мин.
У экс-Twitter опять проблемы — пользователи жаловались на пустые страницыПроблемы с X быстро исправили
Во вторник вечером пользователи соцсети X по всему миру столкнулись с проблемой: при переходе на страницы аккаунтов появлялась пустая страница с сообщением, что пользователь ещё ничего не публиковал. При этом посты в ленте главной страницы аккаунта отображались нормально.
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Сбой продлился около получаса, после чего инженеры компании исправили неполадки. На сайте Downdetector зафиксировали более 7000 жалоб на работу X.
Это уже не первый сбой в соцсети за последнее время. В конце мая X испытывала серьёзные проблемы — пользователи жаловались на повторяющиеся посты, потерю доступа к ленте и невозможность публиковать сообщения. А 22 мая часть контента не загружалась, а ленты обновлялись с перебоями. При это в тот же период стало известно о возгорании в серверной соцсети.