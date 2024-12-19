У Евросоюза появились вопросы к TikTok из-за… выборов в Румынии

Расследование проводится после приказа о сохранении данных, выданного TikTok ранее в этом месяце, и данных, свидетельствующих о том, что платформа не остановила фальшивые аккаунты, продвигающие определенных кандидатов.

ЕС также сослался на оценки рисков TikTok за 2023 и 2024 годы, которые являются частью постоянной проверки в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

В ответ на это TikTok заявил, что принял меры против вмешательства. Расследование может привести к штрафам.