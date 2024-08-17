У Geekbench появился бенчмарков для ИИ

Опубликовано 17 августа 2024, 06:00
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У Geekbench появился бенчмарков для ИИПроверьте свой
Geekbench представил новый инструмент, предназначенный для оценки производительности устройств на различных платформах в области искусственного интеллекта. Этот кроссплатформенный бенчмарк, получивший название Geekbench AI, оценивает, насколько эффективно устройство справляется с нагрузками, связанными с искусственным интеллектом, путем измерения производительности CPU, GPU и NPU (нейронного процессора).
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Ранее известный как Geekbench ML (в 2021 году), инструмент теперь переименован в Geekbench AI, чтобы «лучше отразить его назначение». Он оценивает производительность по трем различным показателям: полная точность, половинная точность и квантованность. Кроме того, бенчмарк включает в себя измерения, чтобы определить, насколько точно выходные данные устройства соответствуют ожидаемым результатам, что дает представление об эффективности моделей машинного обучения на различном оборудовании.
В число поддерживаемых фреймворков входят ONNX, CoreML, TensorFlow Lite и OpenVINO.
Инструмент Geekbench AI уже доступен для загрузки на Windows, macOS, Linux, Android и iOS.