У Geekbench появился бенчмарков для ИИ

Ранее известный как Geekbench ML (в 2021 году), инструмент теперь переименован в Geekbench AI, чтобы «лучше отразить его назначение». Он оценивает производительность по трем различным показателям: полная точность, половинная точность и квантованность. Кроме того, бенчмарк включает в себя измерения, чтобы определить, насколько точно выходные данные устройства соответствуют ожидаемым результатам, что дает представление об эффективности моделей машинного обучения на различном оборудовании.

В число поддерживаемых фреймворков входят ONNX, CoreML, TensorFlow Lite и OpenVINO.

Инструмент Geekbench AI уже доступен для загрузки на Windows, macOS, Linux, Android и iOS.