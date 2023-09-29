У гендиректора Twitter среди любимых приложений на смартфоне нет самой соцсети

Вместо этого на домашнем экране Яккарино были представлены такие приложения, как Starbucks, Gmail, и две соцсети от одной экстремистской в России компании, а также приложения Apple. Отсутствие приложения X на домашнем экране вызвало недоумение, так как позволило предположить, что оно не входит в число наиболее часто используемых приложений.

В ходе интервью Яккарино подчеркнула, что X ориентирован на свободу слова и самовыражения. При этом она столкнулась с вопросами о возможном переходе X на подписку, на которые, как оказалось, не была готова дать однозначный ответ.