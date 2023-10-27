У главного конкурента Twitter только сейчас появилась поддержка GIF

GIF-файлы и опросы призваны повысить вовлеченность пользователей, подобно тем, что широко используются в Twitter. Пользователи могут создавать опросы с тремя вариантами ответов, а по окончании опроса участники получают уведомления. Хотя число ежемесячных активных пользователей Threads* не превышает 100 млн человек, Цукерберг настроен оптимистично, прогнозируя, что в ближайшие годы, исходя из текущих темпов роста, число пользователей достигнет миллиарда.

Приложение имело хороший старт: за первую неделю оно набрало более миллиона активных пользователей, но вскоре его популярность снизилась. В настоящее время Цукерберг сосредоточил свое внимание на повышении уровня удержания и вовлеченности пользователей, а затем на расширении пользовательской базы.

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