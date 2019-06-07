У главы Роскомнадзора на смартфоне обнаружилось запрещённое приложение

Однако Жаров, по его собственным заверениям, им не пользуется. Он заявил, что многие мессенджеры на смартфоне ему нужны для того, чтобы следить за всеми каналами распространения информации, в том числе и за «пиратскими».

Об этом глава Роскомнадзора рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вчера он также сообщил, что ведомство работает на новыми методами блокировки Telegram, потому что блокировка по IP-протоколу неэффективна.

Напомним, летом 2017 года ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Однако мессенджер не согласился выполнять требования. Из-за этого Роскомнадзор приступил к блокировке приложения на территории России.