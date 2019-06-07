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Сегодня 15:57

У главы Роскомнадзора на смартфоне обнаружилось запрещённое приложение

Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что у него на телефоне установлен заблокированный на территории России мессенджер Telegram.

Однако Жаров, по его собственным заверениям, им не пользуется. Он заявил, что многие мессенджеры на смартфоне ему нужны для того, чтобы следить за всеми каналами распространения информации, в том числе и за «пиратскими».

Об этом глава Роскомнадзора рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вчера он также сообщил, что ведомство работает на новыми методами блокировки Telegram, потому что блокировка по IP-протоколу неэффективна.

Напомним, летом 2017 года ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Однако мессенджер не согласился выполнять требования. Из-за этого Роскомнадзор приступил к блокировке приложения на территории России.

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