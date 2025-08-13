Опубликовано 13 августа 2025, 20:151 мин.
У Google Chrome появится блокировка скриптов, но в режиме «Инкогнито»Для защиты приватности
Google начала тестировать в браузере Chrome новую функцию, которая повысит конфиденциальность в режиме «Инкогнито». Она будет блокировать сторонние скрипты, использующие специальные методы для «переидентификации» пользователя. Подобные возможности уже есть в других популярных браузерах — Edge, Firefox и Safari.
Обычный режим «Инкогнито» не сохраняет историю просмотров на устройстве, но не защищает полностью от отслеживания. Сайты и рекламные сети всё ещё могут собирать информацию с помощью сторонних скриптов. Новая функция направлена именно на то, чтобы закрыть этот канал слежки.
Компания пока не уточняет дату общего запуска, но по информации СМИ, это может произойти уже в этом году.
Правда, эксперты по приватности напоминают: Chrome остаётся продуктом Google, которая активно зарабатывает на данных пользователей. Это уже не та «Корпорация добра».