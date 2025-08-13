У Google Chrome появится блокировка скриптов, но в режиме «Инкогнито»

Обычный режим «Инкогнито» не сохраняет историю просмотров на устройстве, но не защищает полностью от отслеживания. Сайты и рекламные сети всё ещё могут собирать информацию с помощью сторонних скриптов. Новая функция направлена именно на то, чтобы закрыть этот канал слежки.

Компания пока не уточняет дату общего запуска, но по информации СМИ, это может произойти уже в этом году.

Правда, эксперты по приватности напоминают: Chrome остаётся продуктом Google, которая активно зарабатывает на данных пользователей. Это уже не та «Корпорация добра».