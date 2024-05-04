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Опубликовано 04 мая 2024, 00:00
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У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

ChromeOS 124 представила обновленные настройки, улучшения многозадачности и многое другое
Хорошие новости для пользователей Chromebook. Google выпустила ChromeOS 124, которая принесет волну улучшений для ваших ноутбуков.
У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

© Google

Приложение «Настройки» получило современное оформление в стиле Material You. Попрощайтесь с бесконечной прокруткой — теперь каждый раздел настроек открывается как отдельная страница, что упрощает навигацию. Кроме того, значки и описания повышают наглядность.

У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

© 9to5Google

Многозадачность стала еще плавнее. При наведении курсора на кнопку максимизации/минимизации окна ChromeOS 124 отображает все открытые окна на противоположной стороне, позволяя быстро выбрать второе окно.

Приоритет полосы пропускания. Новая функция Quality of Service (QoS) оптимизирует работу вашей сети Wi-Fi, выделяя приоритетную полосу пропускания для отдельных приложений.

Появилась и функция Fast Pair для мышей. Просто поднесите совместимую мышь к Chromebook для легкого сопряжения.

У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

© 9to5Google

ChromeOS 124 теперь еще и позволяет настраивать размер курсора. Это удобно для пользователей со слабым зрением, преподавателей, ведущих учеников на онлайн-уроках, или тех, кто просто предпочитает более крупный «указатель».

Это лишь некоторые из улучшений, которые появились в ChromeOS. Подробнее о релизе можно узнать на сайте ChromeOS.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#CHROMEBOOK
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#Chrome
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#обновление
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#ОС