У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновлениеChromeOS 124 представила обновленные настройки, улучшения многозадачности и многое другое
Приложение «Настройки» получило современное оформление в стиле Material You. Попрощайтесь с бесконечной прокруткой — теперь каждый раздел настроек открывается как отдельная страница, что упрощает навигацию. Кроме того, значки и описания повышают наглядность.
Многозадачность стала еще плавнее. При наведении курсора на кнопку максимизации/минимизации окна ChromeOS 124 отображает все открытые окна на противоположной стороне, позволяя быстро выбрать второе окно.
Приоритет полосы пропускания. Новая функция Quality of Service (QoS) оптимизирует работу вашей сети Wi-Fi, выделяя приоритетную полосу пропускания для отдельных приложений.
Появилась и функция Fast Pair для мышей. Просто поднесите совместимую мышь к Chromebook для легкого сопряжения.
ChromeOS 124 теперь еще и позволяет настраивать размер курсора. Это удобно для пользователей со слабым зрением, преподавателей, ведущих учеников на онлайн-уроках, или тех, кто просто предпочитает более крупный «указатель».
Это лишь некоторые из улучшений, которые появились в ChromeOS. Подробнее о релизе можно узнать на сайте ChromeOS.