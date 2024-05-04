У Google есть не только Android, но ChromeOS: вторая получила большое обновление

ChromeOS 124 теперь еще и позволяет настраивать размер курсора. Это удобно для пользователей со слабым зрением, преподавателей, ведущих учеников на онлайн-уроках, или тех, кто просто предпочитает более крупный «указатель».

Это лишь некоторые из улучшений, которые появились в ChromeOS. Подробнее о релизе можно узнать на сайте ChromeOS.