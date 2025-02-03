У Google опять конфуз. Опять с ИИ. Опять с сыром

Опубликовано 03 февраля 2025, 13:301 мин.
У Google опять конфуз. Опять с ИИ. Опять с сыромО сыре на Супербоуле неверно изложены факты
Google обвинили во лжи в недавней рекламе своего ИИ. В своей недавней рекламе для Супербоула компания Google показала, как малые предприятия используют её искусственный интеллект Gemini. Однако любители сыра могли заметить ошибку. В рекламе утверждается, что Гауда составляет «50−60 процентов мирового потребления сыра», что не совсем точно.
Хотя Гауда — популярный сыр, особенно в Европе, он не доминирует в мировом потреблении сыра. Эксперты, например Эндрю Новакович из Корнельского университета, утверждают, что такие сыры, как индийский панир или свежие сыры из регионов Южной Америки, Африки и Азии, являются более распространенными.
Google, однако, защитила своё утверждение, заявив, что эту цифру можно найти на различных сайтах, но пока неясно, откуда взяты данные.
Ранее ИИ Google стал предметом обсуждения после того, как его функция AI Overviews предложила добавить клей в пиццу для улучшения сцепления сыра с тестом. Эта рекомендация вызвала множество мемов и насмешек в социальных сетях, так как совет был не только абсурдным, но и потенциально опасным.