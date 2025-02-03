Хотя Гауда — популярный сыр, особенно в Европе, он не доминирует в мировом потреблении сыра. Эксперты, например Эндрю Новакович из Корнельского университета, утверждают, что такие сыры, как индийский панир или свежие сыры из регионов Южной Америки, Африки и Азии, являются более распространенными.

Google, однако, защитила своё утверждение, заявив, что эту цифру можно найти на различных сайтах, но пока неясно, откуда взяты данные.

Ранее ИИ Google стал предметом обсуждения после того, как его функция AI Overviews предложила добавить клей в пиццу для улучшения сцепления сыра с тестом. Эта рекомендация вызвала множество мемов и насмешек в социальных сетях, так как совет был не только абсурдным, но и потенциально опасным.