У Google попросили удалить 10 миллиардов «пиратских» ссылок

Опубликовано 06 ноября 2024, 23:151 мин.
У Google попросили удалить 10 миллиардов «пиратских» ссылокНовая отметка
Google достиг значимого рубежа, обработав более 10 миллиардов запросов на удаление контента, нарушающего авторские права. Как сообщает TorrentFreak, первые годы компания обрабатывала несколько миллионов запросов в год, однако к 2016 году этот показатель достиг миллиарда, а затем стабилизировался примерно в 2017 году. Замедление частично связано с антипиратскими алгоритмами Google, понижающими пиратские сайты в выдаче, поэтому их просто не могут заметить «беглым взглядом».
Однако в последние месяцы количество запросов снова возросло, достигнув нового рекорда в 2,5 миллиарда в год — это эквивалентно 50 миллионам в неделю. Рост вызван деятельностью небольшого круга правообладателей, таких как Link-Busters, которые обеспечивают 15% всех удаляемых ссылок.
Всего 10 компаний, включая BPI и HarperCollins, представляют 40% заявленных ссылок, хотя система DMCA Google поддерживает более 600,000 правообладателей.