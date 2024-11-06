У Google попросили удалить 10 миллиардов «пиратских» ссылок

Однако в последние месяцы количество запросов снова возросло, достигнув нового рекорда в 2,5 миллиарда в год — это эквивалентно 50 миллионам в неделю. Рост вызван деятельностью небольшого круга правообладателей, таких как Link-Busters, которые обеспечивают 15% всех удаляемых ссылок.

Всего 10 компаний, включая BPI и HarperCollins, представляют 40% заявленных ссылок, хотя система DMCA Google поддерживает более 600,000 правообладателей.