У Google появились ИИ-аудиоподкасты, которые озвучивают результаты поиска

Функция доступна не всем — её нужно вручную включить в разделе Search Labs. После активации, под первыми результатами поиска (обычно ниже блока «Люди также спрашивают») появится встроенный аудиоплеер. Чтобы получить аудиообзор, нужно нажать кнопку «Сгенерировать».

Голоса ИИ расскажут о теме в формате диалога, ссылаясь на источники из выдачи. Можно регулировать скорость воспроизведения.

Google уже использует аудиообзоры в других продуктах, включая NotebookLM и Google Docs. Хотя технология хорошо справляется с простыми запросами, возможны ошибки при сложных темах, предупреждает компания.