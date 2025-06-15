У Google появились ИИ-аудиоподкасты, которые озвучивают результаты поиска

Опубликовано 15 июня 2025, 18:001 мин.
У Google появились ИИ-аудиоподкасты, которые озвучивают результаты поискаФича прямиком из NotebookLM
Google начала тестировать новую функцию — «аудиообзоры» в поиске. Теперь, вместо того чтобы читать результаты поиска или текстовые сводки от ИИ, пользователи могут послушать, как два синтетических голоса обсуждают найденную информацию, как будто это подкаст.
Функция доступна не всем — её нужно вручную включить в разделе Search Labs. После активации, под первыми результатами поиска (обычно ниже блока «Люди также спрашивают») появится встроенный аудиоплеер. Чтобы получить аудиообзор, нужно нажать кнопку «Сгенерировать».
Голоса ИИ расскажут о теме в формате диалога, ссылаясь на источники из выдачи. Можно регулировать скорость воспроизведения.
Google уже использует аудиообзоры в других продуктах, включая NotebookLM и Google Docs. Хотя технология хорошо справляется с простыми запросами, возможны ошибки при сложных темах, предупреждает компания.