Опубликовано 16 ноября 2025, 12:00
У Google появился инструмент, который подскажет, где найти тот или иной фильм

И сериалы
Google Play запускает новую функцию “Где посмотреть”. Она поможет быстро понять, на каком стриминговом сервисе доступен нужный фильм или сериал. Всё легко и просто.
Теперь, вводя название в поиске Play Store, пользователи будут видеть карточку с перечнем приложений, где можно посмотреть выбранный контент. Если какого-то сервиса нет на устройстве, его закономерно можно установить прямо оттуда.

Однако есть и ограничения: система не показывает, есть ли у пользователя подписка на конкретный сервис, будут ли показываться рекламы или требуется ли отдельная платная подписка, как это бывает у некоторых платформ.

