У Google появился инструмент, который подскажет, где найти тот или иной фильм

Опубликовано 16 ноября 2025, 12:001 мин.
У Google появился инструмент, который подскажет, где найти тот или иной фильмИ сериалы
Google Play запускает новую функцию “Где посмотреть”. Она поможет быстро понять, на каком стриминговом сервисе доступен нужный фильм или сериал. Всё легко и просто.
Теперь, вводя название в поиске Play Store, пользователи будут видеть карточку с перечнем приложений, где можно посмотреть выбранный контент. Если какого-то сервиса нет на устройстве, его закономерно можно установить прямо оттуда.
Однако есть и ограничения: система не показывает, есть ли у пользователя подписка на конкретный сервис, будут ли показываться рекламы или требуется ли отдельная платная подписка, как это бывает у некоторых платформ.