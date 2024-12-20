У Google вышла первая «думающая» ИИ-модель Gemini 2.0

Опубликовано 20 декабря 2024, 07:311 мин.
У Google вышла первая «думающая» ИИ-модель Gemini 2.0Модель рассуждений
Google представила «Gemini 2.0», экспериментальную ИИ-модель, предназначенную для решения сложных задач путем явного отображения процесса рассуждений.
Новая модель «думает вслух», что повышает ее способность справляться со сложными задачами. Google продемонстрировала, как модель справляется с задачами по физике, теории вероятности и головоломками, в которых сочетаются визуальные и текстовые подсказки.
Пользователи могут увидеть мысли модели в режиме реального времени в Google AI Studio и Vertex AI, нажав кнопку «Expand to view model thoughts».
Gemini 2.0 Flash Thinking уже заняла первое место в рейтинге Chatbot Arena LLM Leaderboard, лидируя в таких категориях, как математика.
По словам Google, это «первый шаг» в развитии возможностей рассуждений, предполагающий будущую интеграцию в основные модели Gemini. Пока же это экспериментальный инструмент.