У Google вышла первая «думающая» ИИ-модель Gemini 2.0

Новая модель «думает вслух», что повышает ее способность справляться со сложными задачами. Google продемонстрировала, как модель справляется с задачами по физике, теории вероятности и головоломками, в которых сочетаются визуальные и текстовые подсказки.

Пользователи могут увидеть мысли модели в режиме реального времени в Google AI Studio и Vertex AI, нажав кнопку «Expand to view model thoughts».

Gemini 2.0 Flash Thinking уже заняла первое место в рейтинге Chatbot Arena LLM Leaderboard, лидируя в таких категориях, как математика.

По словам Google, это «первый шаг» в развитии возможностей рассуждений, предполагающий будущую интеграцию в основные модели Gemini. Пока же это экспериментальный инструмент.