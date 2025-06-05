У ИИ Anthropic появился свой блог

Блог появился на сайте компании без громких анонсов и содержит материалы на технические темы, например: «Как упростить работу с большим кодом с помощью Claude».

Хотя кажется, что всё написано ИИ, на самом деле каждую статью проверяют и дорабатывают специалисты компании. Они добавляют примеры, пояснения и улучшают тексты, чтобы они были более полезными и точными.

Представитель Anthropic пояснил, что это не просто «сырое» содержание от Claude — над каждым текстом работает редакционная команда. Цель проекта — показать, как ИИ может помогать людям, а не заменять их.