Опубликовано 05 июня 2025, 18:451 мин.
У ИИ Anthropic появился свой блогКоторый он пишет с помощью людей
Anthropic запустила блог Claude Explains, в котором статьи в основном пишет её собственный искусственный интеллект Claude.
© Anthropic
Блог появился на сайте компании без громких анонсов и содержит материалы на технические темы, например: «Как упростить работу с большим кодом с помощью Claude».
Хотя кажется, что всё написано ИИ, на самом деле каждую статью проверяют и дорабатывают специалисты компании. Они добавляют примеры, пояснения и улучшают тексты, чтобы они были более полезными и точными.
Представитель Anthropic пояснил, что это не просто «сырое» содержание от Claude — над каждым текстом работает редакционная команда. Цель проекта — показать, как ИИ может помогать людям, а не заменять их.