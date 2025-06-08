У ИИ Google Gemini появились «запланированные действия»

Например, присылать обзор календаря в конце дня или генерировать идеи для ежедневного блога. Также можно настроить разовые задачи — например, попросить отправить краткий обзор премии на следующий день после её проведения.

Чтобы управлять такими задачами, пользователи могут зайти в настройки приложения Gemini и открыть раздел «Запланированные действия».

Аналогичные функции есть и у ChatGPT.