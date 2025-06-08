Опубликовано 08 июня 2025, 19:301 мин.
У ИИ Google Gemini появились «запланированные действия»Научился выполнять задачи по расписанию
Теперь подписчики тарифов AI Pro и AI Ultra ИИ-помощника Google Gemini могут использовать функцию «запланированные действия». С её помощью Gemini, как можно понять из названия, может выполнять задания по расписанию.
Например, присылать обзор календаря в конце дня или генерировать идеи для ежедневного блога. Также можно настроить разовые задачи — например, попросить отправить краткий обзор премии на следующий день после её проведения.
Чтобы управлять такими задачами, пользователи могут зайти в настройки приложения Gemini и открыть раздел «Запланированные действия».
Аналогичные функции есть и у ChatGPT.