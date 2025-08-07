У ИИ Google появился режим репетитора

Guided Learning разбирает задачи по шагам и подстраивает объяснения под пользователя. Он использует картинки, диаграммы, видео и интерактивные тесты, чтобы помочь лучше понять тему и проверить знания.

Google обещает, что с этим инструментом будет проще разобраться в сложных вопросах — будь то подготовка к экзамену или написание научной работы.

Кроме того, Gemini теперь автоматически вставляет в ответы изображения и видео с YouTube, а пользователи могут создавать с его помощью карточки и учебные планы по своим материалам.

Также Google объявила о бесплатной годовой подписке на свой AI Pro план для студентов из США, Японии, Индонезии, Кореи и Бразилии.