У ИИ-платформы Runway появится сервис для создания игр

Опубликовано 29 июня 2025, 22:151 мин.
У ИИ-платформы Runway появится сервис для создания игрВыходит на рынок видеоигр
Стартап Runway, ранее сотрудничавший с телеканалом AMC, теперь хочет заняться видеоиграми. Компания готовится запустить новую платформу под названием Game Worlds. Она позволит создавать простые текстовые игры с элементами искусственного интеллекта, который будет генерировать текст и изображения.
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Пока возможности платформы ограничены, но генеральный директор Runway Кристобаль Валенсуэла надеется, что это первый шаг к созданию полноценных ИИ-игр. Он заявил, что уже в этом году появятся «сгенерированные видеоигры». Также Runway планирует сотрудничать с игровыми студиями: они смогут использовать ИИ-инструменты компании, а Runway — получать доступ к игровым данным для обучения своих моделей.
Ранее Runway обвиняли в том, что она обучала ИИ на видео с YouTube и пиратских фильмах. Несмотря на это, компания успешно сотрудничает с киностудиями — такими как Lionsgate и AMC — помогая в создании материалов и ускорении подготовки фильмов.