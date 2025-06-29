У ИИ-платформы Runway появится сервис для создания игр

Пока возможности платформы ограничены, но генеральный директор Runway Кристобаль Валенсуэла надеется, что это первый шаг к созданию полноценных ИИ-игр. Он заявил, что уже в этом году появятся «сгенерированные видеоигры». Также Runway планирует сотрудничать с игровыми студиями: они смогут использовать ИИ-инструменты компании, а Runway — получать доступ к игровым данным для обучения своих моделей.

Ранее Runway обвиняли в том, что она обучала ИИ на видео с YouTube и пиратских фильмах. Несмотря на это, компания успешно сотрудничает с киностудиями — такими как Lionsgate и AMC — помогая в создании материалов и ускорении подготовки фильмов.