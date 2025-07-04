У ИИ-поисковика Perplexity появилась ежемесячная подписка по цене смартфона

Опубликовано 04 июля 2025, 16:301 мин.
У ИИ-поисковика Perplexity появилась ежемесячная подписка по цене смартфонаЗа 200 долларов в месяц
Perplexity AI представила новый тарифный план Max стоимостью 200 долларов в месяц. Подписчики Max получают неограниченный доступ к новым инструментам для работы с таблицами и отчетами, а также первыми смогут опробовать будущий браузер с искусственным интеллектом Comet.
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Кроме того, у них будет приоритетный доступ к поисковику и новым функциям на базе моделей от OpenAI и Anthropic.
Perplexity — одна из немногих компаний, предлагающих дорогие подписки в области искусственного интеллекта. Например, похожие тарифы есть у OpenAI, Google и других. Есть и более доступные планы, как и бесплатная версия с ограниченным числом запросов.
Хотя подписчики приносят доход, компания все еще тратит гораздо больше, чем зарабатывает. В 2024 году доход составил около 34 миллионов долларов, а расходы на серверы и доступ к ИИ — примерно 65 миллионов долларов в месяц.