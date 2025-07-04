Приложения
Опубликовано 04 июля 2025, 16:30
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У ИИ-поисковика Perplexity появилась ежемесячная подписка по цене смартфона

За 200 долларов в месяц
Perplexity AI представила новый тарифный план Max стоимостью 200 долларов в месяц. Подписчики Max получают неограниченный доступ к новым инструментам для работы с таблицами и отчетами, а также первыми смогут опробовать будущий браузер с искусственным интеллектом Comet.
У ИИ-поисковика Perplexity появилась ежемесячная подписка по цене смартфона

© Perplexity

Кроме того, у них будет приоритетный доступ к поисковику и новым функциям на базе моделей от OpenAI и Anthropic.

Perplexity — одна из немногих компаний, предлагающих дорогие подписки в области искусственного интеллекта. Например, похожие тарифы есть у OpenAI, Google и других. Есть и более доступные планы, как и бесплатная версия с ограниченным числом запросов.

Хотя подписчики приносят доход, компания все еще тратит гораздо больше, чем зарабатывает. В 2024 году доход составил около 34 миллионов долларов, а расходы на серверы и доступ к ИИ — примерно 65 миллионов долларов в месяц.

Источник:SiliconAngle
Автор:Максим Многословный
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