У ИИ-поисковика Perplexity появилась ежемесячная подписка по цене смартфона

Кроме того, у них будет приоритетный доступ к поисковику и новым функциям на базе моделей от OpenAI и Anthropic.

Perplexity — одна из немногих компаний, предлагающих дорогие подписки в области искусственного интеллекта. Например, похожие тарифы есть у OpenAI, Google и других. Есть и более доступные планы, как и бесплатная версия с ограниченным числом запросов.

Хотя подписчики приносят доход, компания все еще тратит гораздо больше, чем зарабатывает. В 2024 году доход составил около 34 миллионов долларов, а расходы на серверы и доступ к ИИ — примерно 65 миллионов долларов в месяц.