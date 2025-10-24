У Instagram* появились новые иконки приложения — но только для подростков

Теперь молодые пользователи могут выбрать один из нескольких вариантов фирменного логотипа — в стиле неона, стекла, огня, цветов или зелёной слизи. Чтобы сменить иконку, нужно нажать на логотип Instagram* в верхней части ленты.

Instagram* объяснил, что решил добавить иконки, потому что подростки “любят персонализировать свои приложения”. Компания также подчеркнула, что не планирует открывать доступ к функции остальным категориям пользователей.