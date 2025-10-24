Приложения
Опубликовано 24 октября 2025, 09:00
1 мин.

У Instagram* появились новые иконки приложения — но только для подростков

Взрослые негодуют
Instagram* представила новую функцию — возможность менять значок приложения на экране телефона. Однако воспользоваться ей смогут…. только подростки.
Теперь молодые пользователи могут выбрать один из нескольких вариантов фирменного логотипа — в стиле неона, стекла, огня, цветов или зелёной слизи. Чтобы сменить иконку, нужно нажать на логотип Instagram* в верхней части ленты.

Instagram* объяснил, что решил добавить иконки, потому что подростки “любят персонализировать свои приложения”. Компания также подчеркнула, что не планирует открывать доступ к функции остальным категориям пользователей.

Функция стала частью инициативы по созданию подростковых аккаунтов, запущенных в 2024 году. Такие профили содержат дополнительные ограничения по возрасту и контенту. Но теперь и дополнительные “фичи”.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена