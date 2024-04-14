У Instagram* появился свой ИИ-чатбот

Meta AI*, представленный в сентябре 2023 года, использует генеративный искусственный интеллект, чтобы отвечать на вопросы, сочинять стихи и даже создавать изображения на основе текстовых подсказок. Хотя Meta AI* еще не доступен всем пользователям, некоторые заметили, что он появился в строке поиска Instagram*.

Тестирование, проведенное Engadget, показало, что пользователи могут работать с Meta AIтак же, как и с сообщениями друзей, запрашивая определения слов, заголовки статей или даже изображения конкретных тем, например, собак на скейтбордах. Судя по наблюдениям, Meta интегрирует один и тот же чатбот во все свои приложения с аналогичными функциями на разных платформах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена