Приложения
Опубликовано 12 октября 2024, 09:00
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У iPad всё ещё нет полноценной версии WhatsApp*

Год в бете
Несмотря на ранее данные обещания, год спустя после анонса специального приложения WhatsApp для iPad пользователи все еще ждут. В прошлом году Meta* выпустила бета-версию приложения, однако на данный момент это всё та же бета.
У iPad всё ещё нет полноценной версии WhatsApp*
© Ferra

У Metaнет хороших показателей в разработке приложений для iPad. Из своих популярных платформ — Facebook, Instagram*, WhatsApp* и Threads*— только первая имеет специальное приложение для iPadOS, и даже оно не получало значительных обновлений в течение нескольких лет. Генеральный директор Instagram* Адам Моссери ранее отмечал, что iPad не является приоритетом для компании, что лишний раз показывает позицию компании.

Бета-версия мессенджера страдает от множества ошибок и сбоев, и нет признаков того, что Metaпланирует запустить полную версию в App Store в ближайшее время. Учитывая отсутствие внимания Meta к разработке для iPad, возникает вопрос, застопорился ли проект или компания сталкивается с трудностями в решении существующих проблем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#WhatsApp
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#iPad