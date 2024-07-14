У маркетплейса Amazon появился собственный ИИ-чатбот Rufus

Опубликовано 14 июля 2024, 11:15
1 мин.
У маркетплейса Amazon появился собственный ИИ-чатбот RufusПока для американских клиентов через мобильное приложение
Amazon запустила в бета-версию своего чат-бота с ИИ Rufus для всех американских клиентов через мобильное приложение. После первоначального этапа тестирования, начавшегося в феврале, Rufus теперь доступен большему числу пользователей.
В первую очередь Rufus помогает пользователям в решении задач, связанных с покупками, предлагая рекомендации по товарам и отвечая на конкретные вопросы об их возможностях. Некоторые пользователи считают бота функциональным, но несколько "скучным". К счастью, на данном этапе он воздерживается от продвижения рекламных товаров в своих рекомендациях.
Вооружившись информацией из обширного каталога товаров Amazon, отзывов покупателей и различных онлайн-источников, Rufus стремится "предоставлять точную информацию с учетом индивидуальных особенностей пользователей", пишет пресс-служба.
Он также может обрабатывать запросы, связанные с предстоящими поставками и другими деталями, относящимися к конкретному аккаунту.