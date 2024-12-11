У *Meta сломались *Instagram, *WhatsApp, *Facebook и *Threads

По данным Downdetector, только Facebook получил более 90 000 сообщений о сбоях. Другие сервисыMeta, включая рекламные инструменты и API, также испытывали проблемы. Судя по всему, перебои затронули всю экосистему *Meta, а не только отдельные приложения.

*Meta признала проблему на сайте X (бывший Twitter), заявив, что знает, что техническая проблема «влияет на возможность некоторых пользователей» получать доступ к приложениям.

Компания на момент написания материала не предоставила подробностей о причинах сбоя и о том, когда услуги будут восстановлены, но жалобы на Downdetector стихли, а корреспондент Ferra.ru смог воспользоваться WhatsApp.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена