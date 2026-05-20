У Meta* станет на 7000 работающих над ИИ сотрудников больше

Опубликовано 20 мая 2026, 10:21
У Meta* станет на 7000 работающих над ИИ сотрудников большеА уволят 8000 человек
Meta* продолжает масштабную реструктуризацию. Согласно внутренним документам, на которые ссылаются СМИ, 7000 сотрудников переведут на новые должности — они будут разрабатывать ИИ-инструменты и ИИ-приложения.
Ещё 8000 человек будут уволены — почти 10% от общего числа сотрудников. Часть переводов уже произошла, остальным сотрудникам, которые меняют роль, предложат работать из дома.
Сокращённым же выплатят 16 недель зарплаты плюс две недели за каждый полный год работы в компании. Позже в этом году последуют новые увольнения.
В целом компания планирует потратить на развитие ИИ от 115 до 135 миллиардов долларов в этом году — в основном на строительство центров обработки данных.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена