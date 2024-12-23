У Microsoft появилась бесплатная версия их ИИ-помощника для программирования

Бесплатный уровень рассчитан на редкое использование и предлагает до 2 000 завершений вашего кода в месяц. Каждое предложение кода со стороны ИИ, независимо от того, использовано оно или нет, засчитывается в этот лимит. Пользователи могут получить доступ к расширениям и навыкам Copilot, но ограничены двумя моделями ИИ: Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и GPT-4o от OpenAI. Платные тарифные планы включают дополнительные модели, например Gemini 1.5 Pro от Google.

Copilot Free работает с такими популярными редакторами, как VS Code, Visual Studio и JetBrains, а также есть непосредственно на GitHub.