У монеты Трампа $TRUMP появился криптокошелек

Открыта предварительная регистрация на сайте TrumpWallet.com, а полноценный запуск запланирован на это лето. Однако Эрик Трамп, который руководит несколькими крипто-проектами семьи, заявил, что не знает об этом кошельке и не участвовал в его создании.

В соцсети X он написал, что не имеет никакого отношения к проекту.

Magic Eden подтвердила сотрудничество с командой, стоящей за мем-монетой $TRUMP, но подробности партнёрства пока не раскрыла.

Кошелек продвигается как «первый криптокошелек для настоящих фанатов Трампа» с обещанием раздать $ 1 миллион в $TRUMP-вознаграждениях.