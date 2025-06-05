У монеты Трампа $TRUMP появился криптокошелек

Опубликовано 05 июня 2025, 08:451 мин.
У монеты Трампа $TRUMP появился криптокошелекСын президента об этом не знал
Magic Eden, известная как площадка для торговли NFT, объявила о запуске официального криптокошелька $TRUMP. Он будет носить имя и изображение президента Дональда Трампа и поддерживать торговлю $TRUMP — мем-монетой, а также другими криптовалютами, включая биткоин.
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Открыта предварительная регистрация на сайте TrumpWallet.com, а полноценный запуск запланирован на это лето. Однако Эрик Трамп, который руководит несколькими крипто-проектами семьи, заявил, что не знает об этом кошельке и не участвовал в его создании.
В соцсети X он написал, что не имеет никакого отношения к проекту.
Magic Eden подтвердила сотрудничество с командой, стоящей за мем-монетой $TRUMP, но подробности партнёрства пока не раскрыла.
Кошелек продвигается как «первый криптокошелек для настоящих фанатов Трампа» с обещанием раздать $ 1 миллион в $TRUMP-вознаграждениях.