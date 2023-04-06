У мошенников появился новый способ кражи вашего "имени" в Telegram

У мошенников появился новый способ кражи вашего "имени" в TelegramБудьте бдительны
Мошенники используют новую технику для кражи имен пользователей в Telegram, используя “чувствительность” мессенджера к регистру символов при их написании. Да, ваш “юзернейм” тоже в опасности. Об этом сообщают “Известия”.
Фото: Unsplash
По словам экспертов, заменяя строчную букву на похожую заглавную, злоумышленники могут создать клон аккаунта с одним другим символом и заполнить его украденными фотографиями. Пример: строчная L очень похожа на заглавную i (“l” и “I” соответственно).
Это позволяет им легко обмануть, например, аудиторию канала или список контактов жертвы, побуждая их перейти по фишинговым ссылкам и отправлять деньги. Эта техника существует уже некоторое время, но ранее мошенники полагались на гомоглифы - графически идентичные или похожие символы, имеющие разное значение.
Эксперты предупреждают, что пользователи должны быть бдительными и проверять точное написание имени аккаунта, за которым они следят или с которым переписываются, чтобы не стать жертвой такого рода мошенничества.