У мошенников появился новый способ кражи вашего "имени" в Telegram

По словам экспертов, заменяя строчную букву на похожую заглавную, злоумышленники могут создать клон аккаунта с одним другим символом и заполнить его украденными фотографиями. Пример: строчная L очень похожа на заглавную i (“l” и “I” соответственно).

Это позволяет им легко обмануть, например, аудиторию канала или список контактов жертвы, побуждая их перейти по фишинговым ссылкам и отправлять деньги. Эта техника существует уже некоторое время, но ранее мошенники полагались на гомоглифы - графически идентичные или похожие символы, имеющие разное значение.

Эксперты предупреждают, что пользователи должны быть бдительными и проверять точное написание имени аккаунта, за которым они следят или с которым переписываются, чтобы не стать жертвой такого рода мошенничества.