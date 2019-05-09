У музыкальных сервисов Google набралось больше 15 миллионов подписчиков

YouTube Music запустился около года назад. По функциональности он мало чем отличается от Google Play Music, стоимость подписки на него равна 169 рублям. Тем не менее, благодаря новому сервису Google удалось привлечь дополнительно пять миллионов человек.

Несмотря на рост, IT-гигант всё ещё остаётся аутсайдером среди других компаний на рынке музыкальных стриминговых сервисов. На прошлой неделе Spotify рассказал о том, что у него уже 100 миллионов платных подписчиков. У Apple Music 50 миллионов было ещё в прошлом году.

На днях YouTube сообщил, что его ежемесячная аудитория достигла 2 миллиардов пользователей.