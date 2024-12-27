У OpenAI кончились качественные данные для обучения своей ИИ-модели GPT-5

Опубликовано 27 декабря 2024, 23:151 мин.
У OpenAI кончились качественные данные для обучения своей ИИ-модели GPT-5И другие проблемы компании
Выпуск GPT-5 «Orion» был отложен из-за серьезных препятствий на пути ее разработки. Ожидалось, что модель улучшит рассуждения, точность и уменьшит предвзятость, однако она столкнулась с трудностями в обучении и расходах, пишет Gizmochina.
OpenAI с трудом удалось найти достаточное количество высококачественных данных для обучения модели. Публичные интернет-данные уже не отвечают требованиям, необходимым для значимого продвижения. Чтобы компенсировать это, компания генерирует данные с помощью экспертов в таких областях, как математика.
Обучение GPT-5 также дорогостоящее: каждый запуск обходится примерно в 500 миллионов долларов. Несмотря на это, прогресс идет медленнее, чем ожидалось, и не позволяет добиться кардинальных улучшений.
Первоначально предполагалось, что GPT-5 будет запущен к концу 2024 года, но теперь сроки его запуска неясны.