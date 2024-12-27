У OpenAI кончились качественные данные для обучения своей ИИ-модели GPT-5

OpenAI с трудом удалось найти достаточное количество высококачественных данных для обучения модели. Публичные интернет-данные уже не отвечают требованиям, необходимым для значимого продвижения. Чтобы компенсировать это, компания генерирует данные с помощью экспертов в таких областях, как математика.

Обучение GPT-5 также дорогостоящее: каждый запуск обходится примерно в 500 миллионов долларов. Несмотря на это, прогресс идет медленнее, чем ожидалось, и не позволяет добиться кардинальных улучшений.

Первоначально предполагалось, что GPT-5 будет запущен к концу 2024 года, но теперь сроки его запуска неясны.