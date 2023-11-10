У пионера эры микроблогов дела идут не лучшим образом: Tumblr ждут сокращения

В меморандуме, распространяемом на различных платформах, говорится о том, что компания Automattic недовольна результатами своих усилий по возрождению Tumblr, что может привести к сокращению штата.

В записке содержится намек на смену фокуса, в результате которой «большинство из 139 человек», занимавшихся Tumblr, перейдут на другие проекты Automattic. Оставшийся костяк команды, в основном сотрудники службы доверия и безопасности и службы поддержки, останется следить за тем, что осталось от Tumblr.

Данное сообщение появилось на фоне предыдущих утечек информации о том, что Automattic планировала создать для Tumblr алгоритмическую ленту, подобную TikTok, что свидетельствует о резком отходе от этих амбиций. Хотя этот меморандум не означает конец для Tumblr, он, безусловно, поднимает вопросы о его судьбе и трудностях, с которыми он столкнулся.