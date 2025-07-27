У пользователей Google Maps начало вылетать приложение при выборе маршрута

Опубликовано 27 июля 2025, 21:451 мин.
У пользователей Google Maps начало вылетать приложение при выборе маршрутаПри работе с общественном транспорте
Некоторые пользователи Android столкнулись с проблемой в Google Maps: приложение вылетает при попытке проложить маршрут с использованием общественного транспорта. Жалобы начали появляться на Reddit.
Редакция Android Police смогла воспроизвести сбой на версии приложения 25.30.00.785163646. Однако на других устройствах с той же версией всё работает без ошибок, что делает проблему ещё более запутанной.
Судя по комментариям на Reddit, проблема всё ещё актуальна и не решена. На официальной странице Google Maps никаких упоминаний о сбоях пока нет — возможно, ошибка пока не получила широкого распространения.
При этом маршруты для пешеходов, автомобилей и велосипедистов продолжают работать как обычно.