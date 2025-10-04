У популярного интернет-магазина Shein появится первый физический магазин

Опубликовано 04 октября 2025, 21:001 мин.
У популярного интернет-магазина Shein появится первый физический магазинВо Франции
Китайский онлайн-ритейлер Shein объявил, что в ноябре откроет свои первые постоянные магазины во Франции. Торговые точки появятся в универмагах городов Дижон, Гренобль, Реймс, Лимож и Анже.
© shein
До этого Shein работал только в интернете, изредка открывая временные магазины, например, в Нью-Йорке. Переход к офлайн-торговле происходит на фоне новых французских законов, направленных против «фаст-фэшн-брендов». Власти планируют ввести экологический налог и запретить рекламу компаний вроде Shein и Temu из-за их «негативного влияния на окружающую среду».
Shein уже оштрафовали во Франции на 176 миллионов долларов за незаконный сбор пользовательских данных. Компания также попадает под европейские правила для крупных онлайн-платформ, которые ограничивают деятельность цифровых гигантов.