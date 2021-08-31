У Правительства России появился Telegram-канал

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Правительство решило обзавестись Telegram-каналом, чтобы информировать пользователей «о главных новостях из первых рук и в доступном формате».

В Telegram-канале будут публиковать ежедневную информацию о ключевых решениях кабмина, отчёты о рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Telegram в апреле 2018 года. Причиной тому стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В июне 2020 года Telegram разблокировали. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что это решение было принято, так полностью остановить работу мессенджера не удалось. Также Telegram всё-таки сотрудничал с властями в некоторых сферах.