У приложения для знакомств Tinder появилась своя валюта

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У приложения для знакомств Tinder появилась своя валютаЕё можно будет приобретать за реальные деньги
Издание Bloomberg сообщило, что Tinder выпустит собственную виртуальную валюту в приложении. По задумке сервиса, это заставит пользователей проводить больше времени в Tinder и в конечном счёте тратить там реальные деньги.
Новые coins («монеты») станут для сервиса способом монетизировать пользователей, которые не являются платными подписчиками. С помощью coins можно будет купить какую-то услугу в Tinder.
У пользователей будет возможность заполучить монеты бесплатно. Однако их можно будет купить и за деньги. Coins можно будет потратить на «Суперлайки» и другие функции, которые помогают найти подходящего партнёра.
В Tinder ожидают, что виртуальная валюта станет популярной и успешной. Испытания coins начнутся в Австралии позже в октябре.