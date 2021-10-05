У приложения для знакомств Tinder появилась своя валюта

Новые coins («монеты») станут для сервиса способом монетизировать пользователей, которые не являются платными подписчиками. С помощью coins можно будет купить какую-то услугу в Tinder.

У пользователей будет возможность заполучить монеты бесплатно. Однако их можно будет купить и за деньги. Coins можно будет потратить на «Суперлайки» и другие функции, которые помогают найти подходящего партнёра.

В Tinder ожидают, что виртуальная валюта станет популярной и успешной. Испытания coins начнутся в Австралии позже в октябре.