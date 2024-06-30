У приложения заметок Google появилась поддержка нескольких аккаунтов

Чтобы получить доступ к этой возможности, пользователи могут выбрать заметку на домашнем экране, открыть ее в новом окне и переключить учетные записи соответствующим образом. Однако этот процесс требует возврата на главный экран, что может показаться некоторым пользователям неудобным, пишет 9to5Google.

Версия (5.24.242.03.90) Google Keep уже доступна.