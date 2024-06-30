У приложения заметок Google появилась поддержка нескольких аккаунтов

Опубликовано 30 июня 2024, 03:00
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У приложения заметок Google появилась поддержка нескольких аккаунтовДля складных устройств
Приложение Google Keep получило обновление для пользователей складных устройств: теперь оно поддерживает несколько учетных записей для двух экранов.
С последним обновлением появилась возможность открывать в приложении разные учетные записи Google рядом друг с другом. Это усовершенствование призвано обеспечить пользователям большую гибкость.
Чтобы получить доступ к этой возможности, пользователи могут выбрать заметку на домашнем экране, открыть ее в новом окне и переключить учетные записи соответствующим образом. Однако этот процесс требует возврата на главный экран, что может показаться некоторым пользователям неудобным, пишет 9to5Google.
Версия (5.24.242.03.90) Google Keep уже доступна.