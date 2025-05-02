У Reddit появился отдельный ИИ-сервис для тех кто пришёл из Google Поиска

Для «искателей» Reddit разработал Reddit Answers — ИИ-чатбот, который извлекает точные ответы и краткие резюме из существующих постов. Эта функция, пока в бета-версии, доступна в панели навигации приложения, но в 2025 году ее интегрируют в основной поиск платформы. Это позволит вводить полные вопросы, а не только ключевые слова. Хаффман также планирует внедрить Answers для новых пользователей, чтобы они “сразу видели ценность Reddit.

Reddit Answers использует ИИ Google Gemini.