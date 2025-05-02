У Reddit появился отдельный ИИ-сервис для тех кто пришёл из Google Поиска

Опубликовано 02 мая 2025, 15:581 мин.
У Reddit появился отдельный ИИ-сервис для тех кто пришёл из Google ПоискаОтдельный тип гостей
Reddit делает ставку на искусственный интеллект, чтобы привлечь новую аудиторию — тех, кто ищет ответы через Google, а не только активных участников сообществ. Как сообщает TechCrunch, генеральный директор Reddit Стив Хаффман выделяет два типа пользователей: «скроллеры», увлеченные обсуждениями в сообществах, и «искатели», которые добавляют «Reddit» к запросам в Google, чтобы найти реальные отзывы и советы.
Для «искателей» Reddit разработал Reddit Answers — ИИ-чатбот, который извлекает точные ответы и краткие резюме из существующих постов. Эта функция, пока в бета-версии, доступна в панели навигации приложения, но в 2025 году ее интегрируют в основной поиск платформы. Это позволит вводить полные вопросы, а не только ключевые слова. Хаффман также планирует внедрить Answers для новых пользователей, чтобы они “сразу видели ценность Reddit.
Reddit Answers использует ИИ Google Gemini.