У российских пользователей «сломалось» скачивание приложений из онлайн-магазинов

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У российских пользователей «сломалось» скачивание приложений из онлайн-магазиновВ Apple уже сказали, что на их стороне проблем нет
Российские пользователи App Store пожаловались, что не могут обновлять и скачивать приложения через сети мобильных операторов. Это удаётся делать только через VPN. В Apple заявили, что со стороны компании проблем нет.
СМИ пишут, что скачивание недоступно в сетях Ростелекома, «Мегафона», МТС, Yota. Некоторые пользователи говорят о проблемах и в «Билайне» с Tele2. Пока мобильные операторы не успели прокомментировать ситуацию.
Downdetector тоже показывает, что пользователи App Store не могут скачивать приложения и обновлять их.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор тестирует массовые блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare. Кроме того, сообщалось, что ведомство опрашивало госкомпании об использовании зарубежных интернет-протоколов перед тестированием их блокировки.