У российских пользователей «сломалось» скачивание приложений из онлайн-магазинов

В Apple уже сказали, что на их стороне проблем нет

Российские пользователи App Store пожаловались, что не могут обновлять и скачивать приложения через сети мобильных операторов. Это удаётся делать только через VPN. В Apple заявили, что со стороны компании проблем нет.