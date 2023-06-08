У самозанятых появилась возможность зарабатывать через RuStore

Российский магазин приложений для Android RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых разработчиков. Теперь они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения.

Для того, чтобы начать делать это, физическому лицу надо будет в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у него статус самозанятого — и, если он не зарегистрирован, поможет внести необходимые данные.

Деньги поступят на привязанную разработчиком карту через VK Pay. Минимальный порог для выплаты составит пять тысяч рублей. При общегодовой сумме платежей меньше миллиона рублей комиссия Rustore составит до 3,35%. Если же она будет больше — то 15%.