У Snapchat появилось «бесконечное хранение» сообщений

Ранее можно было сохранять отдельные сообщения вручную, но новая опция упрощает процесс. Её можно включать или отключать для каждого чата. Если вы активируете функцию, собеседник получит уведомление и сможет сам выключить её при желании.

Вторая новинка — групповые «Snap-марафоны». Ранее для поддержания обычного «Snap-марафона» нужно было ежедневно обмениваться хотя бы одним фото или видео с другом. Теперь марафон можно вести в группе.

Snapchat тестировал эти функции с 2024 года и теперь они стали доступны для всех пользователей.