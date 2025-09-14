У Snapchat появилось «бесконечное хранение» сообщений

Опубликовано 14 сентября 2025, 18:301 мин.
У Snapchat появилось «бесконечное хранение» сообщенийИ групповые «Snap-марафоны»
Snapchat представил две новые функции, которые пользователи давно просили. Первая — «Бесконечное хранение», позволяющая сохранять историю чатов и не удалять сообщения автоматически.
Ранее можно было сохранять отдельные сообщения вручную, но новая опция упрощает процесс. Её можно включать или отключать для каждого чата. Если вы активируете функцию, собеседник получит уведомление и сможет сам выключить её при желании.
Вторая новинка — групповые «Snap-марафоны». Ранее для поддержания обычного «Snap-марафона» нужно было ежедневно обмениваться хотя бы одним фото или видео с другом. Теперь марафон можно вести в группе.
Snapchat тестировал эти функции с 2024 года и теперь они стали доступны для всех пользователей.