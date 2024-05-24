У соцсети Bluesky спустя три года после запуска появились «личные сообщения»

Эта основная функция, аналогичная другим платформам, позволяет пользователям вести беседы один на один. По умолчанию все, на кого вы подписаны, могут отправлять вам сообщения, но настройки приватности позволяют регулировать, кто может инициировать чат. Bluesky обещает, что в будущем появятся «новые интересные функции»: обмен медиафайлами, функцию групповых чатов и надежные меры безопасности, такие как сквозное шифрование. Также разрабатываются инструменты для «борьбы с домогательствами».

Бесплатное приложение Bluesky доступно на устройствах под управлением iOS и Android.