Опубликовано 30 марта 2026, 14:401 мин.
У соцсети-конкурента Twitter — Bluesky — появился ИИ-помощник, настраивающий лентуПод свои интересы
Разработчики Bluesky выпустили новое приложение под названием Attie. Это ИИ, который должен помочь настраивать ленты постов. Достаточно просто описать словами, что вы хотите видеть.
© Attie
Вдруг, вы хотите публикации о фольклоре, мифологии или даже традиционной музыке. ИИ сам сформирует подходящую ленту постов. В основе Attie лежит Claude, а само приложение построено на открытом протоколе AT Protocol, который использует Bluesky.
В будущем Attie сможет выполнять ещё более сложные задачи.
Сейчас новая «фича» доступна только в отдельном приложении Attie в режиме закрытого тестирования.