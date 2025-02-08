У Sony по всему миру упала сеть PSN

Игроки сообщают о трудностях с запуском игр, использованием приложений и доступом к сетевым функциям. Некоторые не могут увидеть своих друзей, трофеи или сетевой статус. Sony говорит, что работает над решением проблемы.

Downdetector получил около 70 000 сообщений о проблемах. Аккаунт @AskPlayStation на X сообщил о проблеме в 0:46 вечера по Москве.

В то время как некоторые цифровые игры еще могут работать, другие, например Fortnite, оказались неиграбельными. Тема на Reddit r/PlayStation получила более 9 000 комментариев от разочарованных пользователей.

На момент написания материала сервис всё ещё не починили.