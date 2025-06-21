У Spotify появится функция прямого импорта музыки

Опубликовано 21 июня 2025, 20:151 мин.
У Spotify появится функция прямого импорта музыкиБез сторонних сервисов
Spotify, похоже, работает над новой функцией, которая позволит импортировать музыку напрямую в приложение. Сейчас такого инструмента нет, и пользователи, переходящие с других сервисов, вынуждены вручную собирать плейлисты заново или платить сторонним сервисам за перенос данных.
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Однако в последней версии приложения (9.0.56.459) нашли упоминания новой функции импорта в разделе «Ваша библиотека». Также в коде обнаружили неактивную ссылку, связанную с этой функцией. Пока неизвестно, какие именно данные можно будет импортировать — музыку, плейлисты или оба варианта.
Отдельно стоит отметить, что в Spotify уже есть возможность добавлять локальные музыкальные файлы, но новая функция, судя по всему, не связана с этой опцией.