У Spotify появится функция прямого импорта музыки

Однако в последней версии приложения (9.0.56.459) нашли упоминания новой функции импорта в разделе «Ваша библиотека». Также в коде обнаружили неактивную ссылку, связанную с этой функцией. Пока неизвестно, какие именно данные можно будет импортировать — музыку, плейлисты или оба варианта.

Отдельно стоит отметить, что в Spotify уже есть возможность добавлять локальные музыкальные файлы, но новая функция, судя по всему, не связана с этой опцией.