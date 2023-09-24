У Tinder появилась ежемесячная подписка за $500

У Tinder появилась ежемесячная подписка за $500И ведь кто-то купит
Популярное приложение для знакомств Tinder представило новый уровень подписки Tinder Select, ориентированный на «самых активных пользователей». Стоимость этой эксклюзивной услуги составляет почти 500 долларов в месяц.
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Tinder Select предлагает ряд премиум-функций, включая возможность отправлять два сообщения в неделю без необходимости взаимной симпатии.
Чтобы получить доступ к Tinder Select, пользователь должен подать заявку и соответствовать критериям. Для этого необходимо иметь подтвержденную фотографию, продемонстрировать намерение вступить в отношения, а также создать профиль с четырьмя изображениями, пятью интересами и биографией.
Марк Ван Райсвик, директор по продуктам Tinder, пояснил, что Tinder Select был разработано в ответ на отзывы пользователей, которые ищут более эффективные способы завязывания знакомств.