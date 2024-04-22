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Опубликовано 22 апреля 2024, 12:45
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У Twitter стало на одного конкурента меньше

Post News закрывается
Post News, платформа с поддержкой издателей, запущенная в конце 2022 года, закрывается после того, как не смогла завоевать значительную популярность. Основанная бывшим генеральным директором Waze Ноамом Бардином, Post News была призвана предложить альтернативу Twitter без рекламы, пользователи которой вносили микроплатежи, чтобы получить доступ к закрытому контенту от издателей-партнеров.
У Twitter стало на одного конкурента меньше
© Ferra

Несмотря на привлечение первоначальной базы пользователей в 430 000 человек и запуск мобильного приложения с запланированным расширением функций, Post News не удалось достичь критической массы, необходимой для «устойчивой бизнес-модели». Бардин признает это в своем заявлении: «Потребительский бизнес… должен демонстрировать быстрое принятие потребителями, и нам не удалось найти правильную комбинацию продуктов, чтобы это произошло».

Гибель платформы подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются альтернативы Twitter. Pebble, еще один претендент, закрыл свои двери в ноябре 2023 года. Однако децентрализованные платформы, такие как Mastodon и Bluesky, продолжают работать в рамках fediverse — сети взаимосвязанных социальных медиаплатформ, позволяющих обмениваться контентом.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#социальная сеть
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#интернет
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#TWITTER