У Twitter стало на одного конкурента меньше

Несмотря на привлечение первоначальной базы пользователей в 430 000 человек и запуск мобильного приложения с запланированным расширением функций, Post News не удалось достичь критической массы, необходимой для «устойчивой бизнес-модели». Бардин признает это в своем заявлении: «Потребительский бизнес… должен демонстрировать быстрое принятие потребителями, и нам не удалось найти правильную комбинацию продуктов, чтобы это произошло».

Гибель платформы подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются альтернативы Twitter. Pebble, еще один претендент, закрыл свои двери в ноябре 2023 года. Однако децентрализованные платформы, такие как Mastodon и Bluesky, продолжают работать в рамках fediverse — сети взаимосвязанных социальных медиаплатформ, позволяющих обмениваться контентом.