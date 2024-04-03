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Опубликовано 03 апреля 2024, 20:31
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У Twitter в третий раз сменился руководитель службы безопасности… за два года

Текучка кадров
Соцсеть X, ранее известная как Twitter, вновь попала в новостные сводки. Во вторник компания объявила о назначении Кайли МакРобертс новым руководителем отдела безопасности, что стало третьим назначением на эту должность менее чем за два года.
У Twitter в третий раз сменился руководитель службы безопасности… за два года
© Ferra

К МакРобертс присоединится Йель Коэн, который займет недавно созданную должность руководителя отдела безопасности брендов и решений для рекламодателей. Этот шаг произошел на фоне постоянных опасений по поводу способности X бороться с «разжиганием ненависти» и другим не самым приятным контентом, сохраняя при этом доверие рекламодателей.

Роль руководителя отдела безопасности была особенно неспокойной с момента приобретения Илоном Маском соцсети. Предшественница МакРобертса, Элла Ирвин, ушла в отставку в 2023 году после того, как подверглась публичной критике со стороны Маска. Йоэль Рот, занимавший эту должность до Ирвин, также покинул ее после бурного внедрения Twitter Blue в 2022 году.

Смена руководства произошла после того, как компания X пообещала расширить свою команду по безопасности на 100 сотрудников после предыдущих сокращений.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#безопасность
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#работа
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#TWITTER