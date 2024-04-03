У Twitter в третий раз сменился руководитель службы безопасности… за два года

К МакРобертс присоединится Йель Коэн, который займет недавно созданную должность руководителя отдела безопасности брендов и решений для рекламодателей. Этот шаг произошел на фоне постоянных опасений по поводу способности X бороться с «разжиганием ненависти» и другим не самым приятным контентом, сохраняя при этом доверие рекламодателей.

Роль руководителя отдела безопасности была особенно неспокойной с момента приобретения Илоном Маском соцсети. Предшественница МакРобертса, Элла Ирвин, ушла в отставку в 2023 году после того, как подверглась публичной критике со стороны Маска. Йоэль Рот, занимавший эту должность до Ирвин, также покинул ее после бурного внедрения Twitter Blue в 2022 году.

Смена руководства произошла после того, как компания X пообещала расширить свою команду по безопасности на 100 сотрудников после предыдущих сокращений.