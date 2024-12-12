У Windows появится свой аналог AirDrop для обмена файлами с iPhone

В своем блоге Microsoft объяснила, что новая возможность распространяется в бета-версии для пользователей программы Windows Insider. Как только она станет доступна, пользователи будут видеть свой iPhone в качестве опции при обмене файлами в Windows.

Для использования этой функции на iPhone должна быть установлена iOS 16 или более поздняя версия, а приложение Link to Windows должно быть версии 1.24 112.73 или выше. На ПК приложение Phone Link должно быть версии 1.24 112.89.0 или выше. Со временем эта функция будет доступна всем пользователям Windows 10 и 11.