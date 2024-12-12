У Windows появится свой аналог AirDrop для обмена файлами с iPhone

Опубликовано 12 декабря 2024, 17:021 мин.
У Windows появится свой аналог AirDrop для обмена файлами с iPhoneФункция обмена файлами между iPhone и компьютерами под управлением Windows
Microsoft анонсировала новую функцию обмена файлами для Windows, которая работает с iPhone. Функция является частью приложения Phone Link, которое позволяет пользователям без проводов подключать свои телефоны к Windows.
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В своем блоге Microsoft объяснила, что новая возможность распространяется в бета-версии для пользователей программы Windows Insider. Как только она станет доступна, пользователи будут видеть свой iPhone в качестве опции при обмене файлами в Windows.
Для использования этой функции на iPhone должна быть установлена iOS 16 или более поздняя версия, а приложение Link to Windows должно быть версии 1.24 112.73 или выше. На ПК приложение Phone Link должно быть версии 1.24 112.89.0 или выше. Со временем эта функция будет доступна всем пользователям Windows 10 и 11.