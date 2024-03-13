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Приложения
Опубликовано 13 марта 2024, 12:53
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У Яндекса появится свой аналог Tinder

Яндекс Мэтч
Яндекс готовит к запуску приложение для знакомств под названием «Яндекс Мэтч», которое будет подбирать пользователей друг другу на основе совпадения интересов, пишут Ведомости.

Сервис будет анализировать: историю поисковых запросов, подписки в Яндекс. Дзене, прослушанную музыку в Яндекс. Музыке, просмотренные фильмы и сериалы в Кинопоиске, посещаемые места на Яндекс. Картах

Цель «Яндекс Мэтч» проста и совпадает со многими другими дэйтинг-приложениями — помочь людям найти партнера с похожими интересами, сделать процесс знакомств более персонализированным

В планах также предложить пользователям платную подписку с расширенными функциями.

Тестовые задания для UX/UI-дизайнеров были опубликованы летом 2023 года. Планируется мобильная и десктопная версии

«Яндекс Мэтч» может стать серьезным конкурентом на рынке онлайн-знакомств, благодаря своей обширной базе пользователей и возможности использовать данные из других продуктов компании.