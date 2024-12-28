Опубликовано 28 декабря 2024, 11:151 мин.
У YouTube на Android появилась кнопка «запусти что-нибудь»Для тех, кто не определился
YouTube тестирует новую функцию на Android: «плавающую кнопку действия» (FAB) с надписью «Воспроизвести что-нибудь». Эта кнопка с белым текстом на черном фоне позволяет пользователям мгновенно начать просмотр любого видео.
При нажатии она открывает видео в плеере шортсов, но может воспроизводить и обычный контент YouTube в горизонтальной компоновке.
Кнопка исчезает, когда миниплеер активен. Функция призвана упростить работу пользователя, обеспечив быстрый доступ к видео на основе его рекомендаций. Кнопка «Воспроизвести что-нибудь» тестируется с прошлого года, но в «большом» формате, в последнее обновление появилось в версии 19.50 для Android.