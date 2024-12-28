У YouTube на Android появилась кнопка «запусти что-нибудь»

Кнопка исчезает, когда миниплеер активен. Функция призвана упростить работу пользователя, обеспечив быстрый доступ к видео на основе его рекомендаций. Кнопка «Воспроизвести что-нибудь» тестируется с прошлого года, но в «большом» формате, в последнее обновление появилось в версии 19.50 для Android.