Приложения
Опубликовано 28 декабря 2024, 11:15
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У YouTube на Android появилась кнопка «запусти что-нибудь»

Для тех, кто не определился
YouTube тестирует новую функцию на Android: «плавающую кнопку действия» (FAB) с надписью «Воспроизвести что-нибудь». Эта кнопка с белым текстом на черном фоне позволяет пользователям мгновенно начать просмотр любого видео.
У YouTube на Android появилась кнопка «запусти что-нибудь»
© Ferra

При нажатии она открывает видео в плеере шортсов, но может воспроизводить и обычный контент YouTube в горизонтальной компоновке.

У YouTube на Android появилась кнопка «запусти что-нибудь»

© 9to5Google

Кнопка исчезает, когда миниплеер активен. Функция призвана упростить работу пользователя, обеспечив быстрый доступ к видео на основе его рекомендаций. Кнопка «Воспроизвести что-нибудь» тестируется с прошлого года, но в «большом» формате, в последнее обновление появилось в версии 19.50 для Android.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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