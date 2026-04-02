У YouTube потребовали прекратить показывать «ИИ-мусор» детям

Опубликовано 02 апреля 2026, 21:181 мин.
У YouTube потребовали прекратить показывать «ИИ-мусор» детямТе самые некачественные видео
Более 200 специалистов по детскому развитию призвали Google ограничить показ видео, созданных ИИ, на YouTube и в его детской версии YouTube Kids.
По мнению специалистов, эти ролики способны «снижать способность детей концентрировать внимание» и «стирать грань между вымыслом и реальностью». Кроме того, они «отнимают время, которое ребёнок мог бы провести за живыми играми и общением». Эксперты называют происходящее «неконтролируемым экспериментом» над детьми.
В YouTube, правда, заявляют, что уже ограничивают показ такого контента в детской версии.